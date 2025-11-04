Abbandonati e soli | la violenza usata per regolare i rapporti sociali

Anna Laura potevamo essere noi. Piazza Gae Aulenti è la piazza di tutti, quella in cui incroci chiunque in un crocicchio di persone infinito, dove raramente alzi la testa ma vai dritto per la tua strada, quella dove sfiori con la manica ma non conosci quasi mai. Per questo la notizia dell'accoltellamento ha dell'inquietante. E ieri sera, quando l'uomo era ancora a piede libero, le colleghe della donna si sono fatte accompagnare a casa, si sono fatte venire a prendere dai martiti all'ingresso dell'ufficio, proprio dove Laura è stata accoltellata. Cosa sta succedendo alle nostre piazze? Alla nostra libertà? Giriamo la domanda a Flaminio Squazzoni, docente di Sociologia alla Statale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

