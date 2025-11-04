A16 Napoli-Canosa chiusura della stazione di Grottaminarda

Sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata verso CanosaA14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo. In alternativa, si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

