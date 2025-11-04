A Verona la mostra Arte Ancestrale – Un viaggio alla scoperta di sé stessi

Dall’8 novembre 2025 al 10 gennaio 2026, presso gli spazi di ARTEP in Corso Sant’Anastasia 34 a Verona, la MAC – Meglioranzi Art Collection presenta la mostra “Arte Ancestrale – Un viaggio alla scoperta di sé stessi”, una miscellanea di maschere e sculture provenienti dai popoli del mondo e. 🔗 Leggi su Veronasera.it