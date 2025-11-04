A Troia fa tappa la la 63esima esposizione nazionale canina
Troia si prepara ad accogliere tantissimi amici a quattro zampe insieme ai loro padroni e a tutti gli appassionati del mondo della cinofilia, oltre che curiosi e visitatori, in occasione della 63esima esposizione nazionale canina organizzata dal ‘Gruppo Cinofilo Dauno – Delegazione provinciale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giornata fiorentina per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è arrivato a Palazzo Strozzi per visitare la mostra dedicata a Beato Angelico, prima tappa della sua giornata a Firenze, dove è stato accolto dalla sindaca Sara Funaro e - facebook.com Vai su Facebook