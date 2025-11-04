A torso nudo e coperto di sangue finto Ma a 61 anni il fascino della star di Matrix resta intatto

A Broadway, la notte di Halloween ha avuto un protagonista assoluto: Keanu Reeves, 61 anni, che dopo gli applausi finali di Aspettando Godot è tornato sul palco in biancheria e coperto di sangue finto. Accanto a lui Alex Winter, 60 anni, suo storico compagno di set nella saga cult Bill & Ted. I due sono riapparsi davanti al pubblico dell’Hudson Theatre di New York trasformando un semplice saluto in una scena teatrale irresistibile, tra ironia, provocazione e un pizzico di follia perfettamente in tema con la serata. Keanu Reeves: film, carriera e amori. guarda le foto Perché Keanu Reeves è apparso insanguinato e in mutande sul palco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A torso nudo e coperto di sangue... finto. Ma a 61 anni il fascino della star di "Matrix" resta intatto

