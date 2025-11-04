A Torino torna Restructura | tre giorni per scoprire le novità su edilizia e rigenerazione urbana

Torinotoday.it | 4 nov 2025

Restructura 2025 torna all'Oval Lingotto Fiere dal 13 al 15 novembre, proponendosi come un laboratorio di idee e soluzioni per il futuro del settore edilizio. L'evento, organizzato da GL events Italia, si concentra su un approccio innovativo al costruire, combinando materiali naturali, tecnologie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

