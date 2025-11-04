A Torino torna Restructura | tre giorni per scoprire le novità su edilizia e rigenerazione urbana
Restructura 2025 torna all'Oval Lingotto Fiere dal 13 al 15 novembre, proponendosi come un laboratorio di idee e soluzioni per il futuro del settore edilizio. L'evento, organizzato da GL events Italia, si concentra su un approccio innovativo al costruire, combinando materiali naturali, tecnologie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner-Cahill, pace fatta a Parigi e torna Vagnozzi a Torino. Gli Australian Open, poi il futuro - facebook.com Vai su Facebook
L' @oktoberfest_to torna dal 18 ottobre al Parco della Pellerina. Sabato e domenica apertura h. 11 Lunedì–venerdì dalle 18 Il padiglione offre piatti tipici bavaresi, birra spillata a regola d’arte e musica live. ? Info https://eventi.comune.torino.it/calendario/pa - X Vai su X
Restructura 2025: un hub per disegnare il futuro dell’edilizia tra innovazione, rigenerazione e recupero - Numerose conferme e nuove adesioni da tutta Italia per la parte espositiva del salone, con importanti novità come la Re- Si legge su mentelocale.it