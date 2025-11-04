A Terranuova parte SCIRE il nuovo progetto della Rete Documentaria Aretina
Arezzo, 04 novembre 2025 – Corsi, laboratori e incontri per promuovere conoscenza, partecipazione e apprendimento continuo Prende il via a Terranuova Bracciolini SCIRE, il nuovo progetto promosso dalla Rete Documentaria Aretina (ReDA) che nei prossimi mesi coinvolgerà biblioteche e archivi della provincia di Arezzo con un ricco calendario di incontri, corsi e laboratori dedicati alla conoscenza, alla partecipazione e all’apprendimento permanente. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 5 novembre con “Invito a corte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
