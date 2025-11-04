A tavola si cresce | scelte semplici per figli più sani
Tra impegni che si accavallano, orari sfalsati e schermi sempre accesi, insegnare ai più piccoli a mangiare bene è diventato un compito decisivo. È un percorso che nasce in famiglia, cresce a scuola e trova appigli in fonti solide. Un cammino quotidiano, fatto di gesti semplici e di scelte coerenti nel tempo. Un’abitudine che si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Appena arriva in tavola ti conquista: il profumo del tartufo nero, la cremosità del risotto, il piacere che cresce ad ogni boccone. °°° Romano Dal 1936 Via Priare, 6 - Zovencedo (VI) 331 710 1020 - facebook.com Vai su Facebook