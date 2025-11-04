A Sorbo Serpico l' assemblea del Forum del Terzo Settore della provincia di Avellino
Si svolgerà mercoledì 5 novembre, alle ore 18.00, presso il Sorbolab di Sorbo Serpico, l’Assemblea elettiva degli organi del Forum irpino del Terzo Settore, l’organismo unitario di rappresentanza di oltre 40 organizzazioni che in Provincia di Avellino operano nel campo del volontariato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
