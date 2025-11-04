Tempo di lettura: 2 minuti “È venuta a mancare, dopo tanto defluire, la tanto cara e amata cristallina Acqua.” Così inizia il manifesto funebre apparso sui social da Solofra, che in poche ore è diventato virale. Non si tratta di uno scherzo macabro, ma della creativa protesta dei cittadini contro l’ennesima emergenza idrica che da mesi mette in ginocchio la città e l’intera Irpinia. Il necrologio, impaginato con tanto di croce e fiori bianchi, elenca i “rioni in lutto”: Sorbo, Cappuccini, Panoramica Turci, Turci Castelli, Sant’Andrea Apostolo. Tutti, recita il testo, “ne danno il triste cordoglio e vivo rimpianto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Solofra è “morta” l’acqua: un manifesto funebre diventa il simbolo della protesta