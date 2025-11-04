A scuola d' inclusione Ad Arezzo nasce un percorso
Acb Social Inclusion, associazione impegnata da più di dieci anni nell’inclusione scolastica dei minori stranieri, ha realizzato il progetto “Compagni di scuola: azioni e strategie per una scuola inclusiva nel territorio della provincia di Arezzo”, un percorso di dodici mesi che ha visto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
Alla scuola Nicolò De Conti parte il corso “Fare inclusione nella quotidianità” rivolto a una cinquantina di insegnanti delle scuole primarie degli istituti Sottomarina Sud e Sottomarina Nord, in collaborazione con l’I.C. Sottomarina Sud. #Inclusione #Scuola # - facebook.com Vai su Facebook
Scuola e inclusione dei giovani G2: in provincia di Arezzo una riflessione permanente - Arezzo, 4 novembre 2025 – E’ grazie all’Otto per Mille della Chiesa Valdese che ACB Social Inclusion, associazione impegnata da più di dieci anni nell’inclusione scolastica dei minori stranieri, ha re ... Si legge su msn.com
Torna l'inserto Scuola & lavoro: secondo appuntamento in edicola con il Corriere di Arezzo - Mercoledì 5 novembre in edicola con il Corriere di Arezzo un focus del presidente della Provincia Alessandro Polcri sull'edilizia scolastica e i proge ... Come scrive corrierediarezzo.it
Sba, comincia una nuova stagione di basket integrato - La società aretina ha rinnovato il progetto di inclusione sportiva rivolto ai ragazzi con disabilità. Secondo arezzonotizie.it