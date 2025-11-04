A San Cono un progetto per l' inclusione e la salute | attivati i servizi di assistenza socio-alloggiativa e telemedicina

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito della Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1 “Servizi e infrastrutture sociali di comunità” del Pnrr, il Comune di San Cono ha avviato un progetto di grande valore sociale che unisce integrazione, accoglienza e innovazione sanitaria. L’iniziativa prevede l’attivazione di due. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

PNRR, a San Cono un progetto per l’inclusione e la salute - 1 “Servizi e infrastrutture sociali di comunità” del PNRR, il Comune di San Cono ha avviato un progetto di grande valore sociale che unisce ... Secondo mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: San Cono Progetto Inclusione