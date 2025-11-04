A Roccamontepiano si cerca di salvare la tradizionale cottura del mosto d’uva
Nel piccolo paese di Roccamontepiano la cottura del mosto d’uva, pe ottenere il vino cotto, è una tradizione molto sentita e seria. Infatti, la tradizione vuole che, quando nasce un figlio, si prepari e si metta in cantina una botte di vino cotto da conservare nel tempo, magari da aprire il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
