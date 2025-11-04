A Rimini saranno premiati tre giovani laureati
Saranno svelati a Ecomondo i nomi dei tre giovani laureati che si sono distinti per la capacità di coniugare ricerca accademica e applicazione industriale nel campo dell’economia circolare. Il bando Conai per tesi di laurea 2024-2025, promosso da Conai in collaborazione con Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, premia i migliori studi magistrali dedicati a innovazione, riciclo e sostenibilità degli imballaggi e dei materiali. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è un riconoscimento concreto al contributo della ricerca universitaria nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Poste Italiane: in provincia di Rimini da lunedì 3 novembre saranno in pagamento le pensioni del mese - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini saranno premiati tre giovani laureati - La cerimonia di premiazione si terrà allo stand Conai in fiera (padiglione B1, spazio 211/410): appuntamento per le 11 di venerdì. quotidiano.net scrive