Pisa, 04 novembre - E' un mattatore della scena musicale italiana il protagonista di domani del programma Cartoline digitali, in onda alle 14 sulle frequenze di Punto Radio Cascina e in diretta Fb sulla pagina dell'emittente toscana: Ivan Cattaneo sarà intervistato dal conduttore Luca Doni nel tradizionale appuntamento realizzato in collaborazione con Alessandro Galli e sarà l'occasione per presentare l'ultimo lavoro discografico dell'artista bergamasco: "Saffo-love", nuovi singolo contenuto nel progetto multimediale "Due.I", mentre "Titanik Orchestra" è il concept album che reinterpreta la vicenda del celebre transatlantico attraverso 24 personaggi immaginari, ognuno dei quali prende voce in una delle 24 canzoni inedite (inclusa “Saffo-Love”) contenute in 2 nuovi cd + dvd e un romanzo di 130 pagine, "Un mammifero che canta", che altro non è che l'autobiografia artistica e visiva che ripercorre i 50 anni di carriera di Cattaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Punto Radio arriva Ivan Cattaneo