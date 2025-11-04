A pochi giorni dall’annuncio del ritiro del titolo di principe ad Andrea ogni menzione è stata cancellata dalle pagine del sito monarchico E un nuovo libro ricco di dettagli scottanti è in arrivo in libreria
N on più principe, non più duca di York, privato di tutti gli onori e delle cariche militari, sfrattato dalla sua amata dimora Royal, Andrea non figura più nel sito web ufficiale della Royal Family. Ogni sua menzione e ogni nota biografica sono state rimosse a una settimana dall’annuncio fatto da Carlo. Il nuovo commoner di sangue blu, che ora è costretto a farsi chiamare semplicemente Andrea Mountbatten Windsor e presto sarà esiliato in un angolo remoto di Sandringham, subisce quindi l’onta di essere cancellato, dimenticato per sempre. Il principe Andrea è nei guai: la decisione del fratello Carlo dopo le nuove accuse X Leggi anche › Andrea non è più principe e diventa un commoner. 🔗 Leggi su Iodonna.it
