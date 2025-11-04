' A place of safety' allo Storchi in scena un viaggio tra le tratte migratorie del Mediterraneo
Dopo le speciali date al Teatro Vascello di Roma, “A place of safety” riprende la sua tournée dal Teatro Storchi di Modena dove sarà in scena dal 6 al 9 novembre (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00), per poi arrivare in altri due teatri ERT: il Bonci di Cesena dal 27 al 30. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
