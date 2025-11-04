A Napoli un corso gratis per realizzare costumi per cinema e teatro | l'iniziativa di Cinecittà

Fanpage.it | 4 nov 2025

Un corso gratuito, promosso da Cinecittà e finanziato dal Ministero della Cultura, si svolgerà a Napoli e insegnerà ai partecipanti a realizzare costumi per il cinema e il teatro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

