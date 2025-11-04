A Napoli il centrodestra fa sparire Maurizio Lupi dai comizi con Meloni
Meloni, Salvini, Tajani. e poi “altri leader del centrodestra”. Chi, Lupi? È come dire: “Beatles: Lennon, McCartney, Harrison e altri Beatles”. A Napoli, per la campagna di Edmondo Cirielli, circolano questi manifesti magnifici: in cima, in giallo gigante, la Meloni; sotto, un po’ più piccoli, Tajani e Salvini; infine, in corpo otto, la formula metafisica: “Altri leader”. Maurizio Lupi, assai sorpreso, ha chiesto spiegazioni e perfino di cambiare i manifesti. Non per vanità, ma per istinto di sopravvivenza: essere “altro leader” è come essere “altro invitato” a un matrimonio. In Noi moderati, del resto, sospettano che Tajani stia facendo di tutto per cancellarli: si prende i loro parlamentari, i loro assessori, forse pure qualche sindaco come Brugnaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
