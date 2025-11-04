A Napoli apre la metro Linea 7 | prima corsa lunedì 10 novembre gli orari

A Napoli apre lunedì 10 novembre una nuova metropolitana è la Linea 7: collega Soccavo all'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. Grazie allo scambio con la Circumflegrea si potrà arrivare fino a Montesanto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

