A Napoli apre la metro Linea 7 | prima corsa lunedì 10 novembre gli orari
A Napoli apre lunedì 10 novembre una nuova metropolitana è la Linea 7: collega Soccavo all'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. Grazie allo scambio con la Circumflegrea si potrà arrivare fino a Montesanto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A Napoli apre la metro Linea 7: prima corsa lunedì 10 novembre, gli orari - Grazie allo scambio con la linea Circumflegrea, anche questa gestita da Eav, sarà possibile arrivare dalla stazione di Montesanto, al centro storico di Napoli, ... Da fanpage.it
Napoli, apre la Linea 7 tra Soccavo e Monte Sant'Angelo: ecco quando - «Lunedì 10 novembre parte il servizio ferroviario della Linea 7 sulla tratta da Soccavo a Monte Sant’Angelo», è questo l'annuncio che arriva ... Lo riporta msn.com
