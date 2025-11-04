A Monza un 4 Novembre ricordando i 650mila italiani morti al fronte e protestando contro la guerra

Una piazza (e una città) vestita a festa e con il Tricolore. Una Monza che non dimentica i ragazzi del 1899 che sono morti nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Ma più in generale non dimentica i caduti di tutte le guerre. E oggi, martedì 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Strani avvistamenti in quel di Monza... L'orazero sta per scoccare! Giovedì 13 novembre alle ore 21 vi aspettiamo tutti al @teatromanzonimonza per il debutto del nostro nuovo show teatrale intitolato La Favola Mia Info & biglietti ? • ? > 347 126 91 Vai su Facebook

Monza celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate: «La pace è un impegno da rinnovare ogni giorno» - Monza, ancora una volta, ha ricordato che la libertà e la pace non sono conquiste acquisite, ma valori da difendere ogni giorno, insieme. Scrive mbnews.it

4 novembre: De Poli (UdC), 'festa che unisce, rinnova nostro amore per l'Italia' - È la giornata in cui ricordiamo chi ha combattuto per la libertà e per l’unità della nostra Nazione, ma è anche un momento in cui rinn ... Lo riporta lanuovasardegna.it

Monza celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Monza si prepara a celebrare, martedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, riconoscenza e riflessione sul valore della pace. Scrive mbnews.it