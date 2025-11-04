A Monza bus in panne | traffico bloccato

Monzatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bus andato in panne e rimasto fermo sulla strada nella mattina di martedì 4 novembre ha finito per bloccare totalmente il traffico nel quartiere Libertà.Il tratto interessato è quello che corre dall'Esselunga di viale Libertà fino al sottopasso, in prossimità del Soccorso stradale Lanzanova. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

