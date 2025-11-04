A Milano arriva un luna park dipinto di rosa con giochi a premi photo booth popcorn e zucchero filato
A Milano sta per arrivare un evento dedicato agli amanti del make up. Il brand italiano Astra Make Up ha annunciato l'apertura di Astra Playland-Welcome to the Cloud Fair, un luna park in piazza Gae Aulenti che offrirà esperienze immersive: “Un’area urbana sospesa tra le nuvole e avvolta da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche quest’anno BookCity Milano arriva allo Spazio Alda Merini! Dal 12 al 16 novembre, la casa della poesia si anima con incontri, presentazioni, letture e performance dedicate alla parola, alla memoria e alla bellezza del pensiero condiviso. Un ricco pr - facebook.com Vai su Facebook
A Milano arriva un luna park dipinto di rosa con giochi a premi, photo booth, popcorn e zucchero filato - Il brand italiano Astra Make Up ha annunciato l'apertura di Astra Playland- Lo riporta milanotoday.it
Arriva il Luna Park a Legnano: domani la pre-apertura con il 70% delle attrazioni già pronte - Torna a Legnano in viale Toselli il Luna Park, da domani con la consueta giornata di pre- Secondo settenews.it