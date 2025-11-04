A Milano arriva un luna park dipinto di rosa con giochi a premi photo booth popcorn e zucchero filato

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano sta per arrivare un evento dedicato agli amanti del make up. Il brand italiano Astra Make Up ha annunciato l'apertura di Astra Playland-Welcome to the Cloud Fair, un luna park in piazza Gae Aulenti che offrirà esperienze immersive: “Un’area urbana sospesa tra le nuvole e avvolta da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

A Milano arriva un luna park dipinto di rosa con giochi a premi, photo booth, popcorn e zucchero filato - Il brand italiano Astra Make Up ha annunciato l'apertura di Astra Playland- Lo riporta milanotoday.it

milano arriva luna parkArriva il Luna Park a Legnano: domani la pre-apertura con il 70% delle attrazioni già pronte - Torna a Legnano in viale Toselli il Luna Park, da domani con la consueta giornata di pre- Secondo settenews.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Arriva Luna Park