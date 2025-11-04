A Milano arriva un luna park dipinto di rosa con giochi a premi photo booth popcorn e zucchero filato

A Milano sta per arrivare un evento dedicato agli amanti del make up. Il brand italiano Astra Make Up ha annunciato l'apertura di Astra Playland-Welcome to the Cloud Fair, un luna park in piazza Gae Aulenti che offrirà esperienze immersive: “Un’area urbana sospesa tra le nuvole e avvolta da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it