A Mestre la quindicesima edizione della mostra dedicata ai taccuini di viaggio

Veneziatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M9 ospita per la prima volta Matite in Viaggio. Carnets, disegni, parole, la rassegna internazionale dedicata al taccuino di viaggio, giunta alla sua quindicesima edizione e promossa dall’associazione culturale Matite in Viaggio con il Comune di Venezia – Settore Cultura e Centro Culturale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

