A Massa e Forte dei Marmi è sognomania L’idea di Aldo Gassani è una nuvola di emozioni

Chi dice che un sogno è qualcosa che può essere vissuto solo mentre si dorme? Un sogno può essere anche assaggiato e a Massa, Marina di Massa e Forte dei Marmi, c’è un dolce che porta proprio questo nome che sta facendo parlare di sé. In realtà la prelibatezza di questo bon bon è ormai conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali: a raccontarlo è lo stesso Aldo Gassani, che lo realizza nelle sue pasticcerie dove lavora insieme alla compagna Samanta, la sua spalla, oltre che cake designer. Questa monoporzione di pasta lievitata, soffice come una nuvola e ripiena di crema chantilly, racchiude in sé tutta la leggerezza e la cura con cui nasce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Massa e Forte dei Marmi è “sognomania” L’idea di Aldo Gassani è una nuvola di emozioni

