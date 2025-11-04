A Lucia Aleotti il Collare d’oro al merito sportivo

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 3 novembre 2025 –  Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, tra le personalità insignite del Collare d'oro al merito sportivo: la più alta onorificenza sportiva nazionale le è stata conferita per il ruolo del premio internazionale Fair Play Menarini nel promuovere i valori della correttezza nello sport. La cerimonia oggi a Roma, alla presenza tra gli altri del ministro per lo Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimpico. A valere questo riconoscimento, si spiega in una nota, "sono stati lo sforzo e le energie profusi al servizio dello sport da Lucia e Alberto Giovanni Aleotti attraverso la Fondazione Fair Play Menarini": il premio Fair Play Menarini "celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto, con un'attenzione speciale dedicata ai gesti di correttezza compiuti dalle nuove generazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

a lucia aleotti il collare d8217oro al merito sportivo

© Lanazione.it - A Lucia Aleotti il Collare d’oro al merito sportivo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lucia aleotti collare d8217oroFair Play Menarini: Lucia Aleotti riceve il collare d’oro al merito sportivo del Coni - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha conferito a Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, il Collare d’Oro al Merito Sportivo per il ruolo del Premio Internazionale Fair ... Segnala tpi.it

lucia aleotti collare d8217oroLucia Aleotti tra insigniti Collare d'oro al merito sportivo - Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, tra le personalità insignite del Collare d'oro al merito sportivo: la più alta onorificenza sportiva nazionale le è stata conferita per il ... Secondo ansa.it

lucia aleotti collare d8217oroLucia Aleotti riceve il Collare d'oro al Merito Sportivo del Coni - A valere questo riconoscimento sono stati lo sforzo e le energie profusi al servizio dello sport attraverso la Fondazione Fair Play Menarini ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucia Aleotti Collare D8217oro