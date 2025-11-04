A Lucia Aleotti il Collare d’oro al merito sportivo

Firenze, 3 novembre 2025 – Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, tra le personalità insignite del Collare d'oro al merito sportivo: la più alta onorificenza sportiva nazionale le è stata conferita per il ruolo del premio internazionale Fair Play Menarini nel promuovere i valori della correttezza nello sport. La cerimonia oggi a Roma, alla presenza tra gli altri del ministro per lo Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimpico. A valere questo riconoscimento, si spiega in una nota, "sono stati lo sforzo e le energie profusi al servizio dello sport da Lucia e Alberto Giovanni Aleotti attraverso la Fondazione Fair Play Menarini": il premio Fair Play Menarini "celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto, con un'attenzione speciale dedicata ai gesti di correttezza compiuti dalle nuove generazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

