A Lavezzola torna la Festa de l' Unità
Tradizionale appuntamento con la festa dell’Unità a Lavezzola, il prossimo weekend (7-8-9 novembre) presso la Sala PD New Petrol. La festa si aprirà venerdì 7 novembre alle 18 con un incontrodibattito sul tema delle infrastrutture e sui progetti in corso, a cui partecipano Luca della Godenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
