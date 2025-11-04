A Lavezzola torna la Festa de l' Unità

Tradizionale appuntamento con la festa dell’Unità a Lavezzola, il prossimo weekend (7-8-9 novembre) presso la Sala PD New Petrol. La festa si aprirà venerdì 7 novembre alle 18 con un incontrodibattito sul tema delle infrastrutture e sui progetti in corso, a cui partecipano Luca della Godenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

