A House of Dynamite ha un finale perfetto e arrabbiarsi per come è fatto significa non aver capito il film e cosa ci chiede

Fin dalle prime inquadrature, A House of Dynamite immerge lo spettatore in un’incertezza radicale: nessuno sa davvero cosa sia accaduto dopo che un maledetto missile si è abbattuto su una metropoli da dieci milioni di abitanti. Forse li ha uccisi tutti. Magari, nessuno, o solo alcuni. Chi può dirlo. Gli Stati Uniti potrebbero avere risposto con diplomazia, usando la massima attenzione, o scegliendo di far calare l’inverno nucleare. Oppure, potrebbero non avere fatto nulla. Eppure, per quanto questa ambiguità possa risultare frustrante, per me è la scelta narrativa più efficace. Gran parte del terrore che A House of Dynamite riesce a suscitare nasce da una sensazione di impotenza trasmessa con straordinaria efficacia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

