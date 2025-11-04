a hearthbeat carmen souza presenta il suo nuovo album

Firenze, 4 novembre 2025 – “Hearthbeat-Battiti del cuore e della terra”, il festival dedicato alle musiche del mondo è in corso a Firenze fino al 30 novembre, con la direzione artistica di Enrico Romero e l'organizzazione e gestione di Music Pool. Tra le novità della quarta edizione c'è Carmen Souza che presenta il suo undicesimo album, 'Port'Ingles'. L'album, si legge in una nota, “è caratterizzato dalla sua voce distintiva e dallo stile unico, esplorando le storie dell'occupazione britannica di Capo Verde con un mix di jazz e influenze capoverdiane. Conosciuta come la Ella Fitzgerald capoverdiana, Souza si distingue per il suo carisma e la sua tecnica vocale, superando i confini dei generi musicali tradizionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

