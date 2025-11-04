A Gaza la normalizzazione procede a singhiozzo

Si va avanti tra gli sforzi dei mediatori e gli ostacoli israeliani L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Gaza la normalizzazione procede a singhiozzo

Approfondisci con queste news

?A Gaza è in corso la normalizzazione del genocidio Milano Duomo tutti i giorni .18,30, 19,30. In tanti in Silenzio in piedi #milano #stopgemellaggio #PalestinaLibera #Gaza #FreePalestine #Barghouti - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero e cortei per Gaza. In mille sfilano in piazza. Scuola a ’singhiozzo’ - Una cinquantina di auto in corteo per la città e un migliaio di persone riunite in piazza della Libertà per chiedere la pace a Gaza e uno Stato per il popolo palestinese. Riporta ilrestodelcarlino.it