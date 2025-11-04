A fuoco bar sito in area di servizio | intervento di vigili del fuco e carabinieri
FASANO - Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni in un'area di servizio sita in via N.Angelini a Pezze di Greco (Fasano) dove è divampato un incendio nel box in segno adibito a bar. La chiamata alla sala operativa è giunta alle 23.45. Sul posto anche i carabinieri. Al momento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
