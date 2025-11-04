A Forlì più di cento case per affitti brevi a rischio stangata fiscale | Chi li sceglie è perché non si sente tutelato come proprietario
Anche a Forlì, città non di turismo di massa ma dove comunque si soggiorna brevemente per diversi motivi (università, lavoro, salute), gli affitti brevi (termine con cui si indicano le permanenze di un massimo di 30 giorni) sono una forma diffusa di ospitalità che potrebbe risentire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
