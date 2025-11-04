A Forlì più di cento case per affitti brevi a rischio stangata fiscale | Chi li sceglie è perché non si sente tutelato come proprietario

Forlitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Forlì, città non di turismo di massa ma dove comunque si soggiorna brevemente per diversi motivi (università, lavoro, salute), gli affitti brevi (termine con cui si indicano le permanenze di un massimo di 30 giorni) sono una forma diffusa di ospitalità che potrebbe risentire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Pi249 Cento Case