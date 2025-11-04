A fine ottobre Kate Middleton e il principe William hanno traslocato al Forest Lodge con i bambini I dettagli della svolta Leggi su Amicait

Da tempo si vociferava di un imminente trasloco del principe William, 43 anni, e Kate Middleton, 43, al Forest Lodge. Trasloco che, secondo quanto confermato da Hello!, sarebbe proprio avvenuto in questi giorni. Come riporta il magazine britannico, infatti, pare che il principe e la principessa di Galles, insieme ai loro tre figli, abbiano chiuso definitivamente gli scatoloni per mettere piede nella nuova casa. Quella casa, distante una manciata di chilometri da quella precedente, e in cui, secondo diversi esperti, resteranno per sempre. GUARDA LE FOTO Principe William e Kate Middleton, due cuori e tante capanne: le case di ieri e oggi dei Wales. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A fine ottobre Kate Middleton e il principe William hanno traslocato al Forest Lodge con i bambini. I dettagli della svolta. Leggi su Amica.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A fine ottobre Anci Toscana è stata protagonista di due importanti tappe dei progetti europei #HuMUS e #ADAPTWISE: a Livorno per un incontro congiunto tra i due partenariati, e a La Spezia per un confronto sullo stato di avanzamento delle comunità #ADAP - facebook.com Vai su Facebook

A fine ottobre arriva "IT: Welcome to Derry", la nuova serie che ci riporterà negli incubi più profondi della cittadina più terrificante del Maine. Preparati con il merch ufficiale di IT! https://emp.me/9liz #itwelcometoderry #pennywise #itmovie #EMPitalia - X Vai su X

Kate Middleton si è presa una pausa: il vero motivo dell’assenza in pubblico - Kate Middleton e il Principe William si sono presi una piccola pausa e non c’entra lo scandalo di Andrea: il tempo in famiglia ... Scrive dilei.it

Kate Middleton, la nuova casa colpita dal nubifragio: trasloco a rischio - Kate Middleton e William rischiano il trasferimento a Forest Lodge: un nubifragio e gelo si abbattono sulla zona, chiuso il parco per sicurezza. Riporta dilei.it

Il principe William e le confidenze in tv sulla malattia di Kate: «Alla ricerca di un equilibrio tra la protezione dei bambini e quella di Catherine» - Dopo diversi mesi di speculazioni, Kate Middleton aveva annunciato di avere un cancro e di aver iniziato la chemioterapia. Si legge su corriere.it