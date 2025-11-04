MASSA MARTANA - Angelantoni Test Technologies srl (“Att”) annuncia un’importante operazione di riorganizzazione societaria e aziendale finalizzata al rafforzamento e alla valorizzazione del comparto Service del gruppo. Dal 31 dicembre 2025, la società Aerre Service srl, specializzata nell’assistenza tecnica e nella manutenzione di camere climatiche e controllata al 100% da Att, sarà fusa per incorporazione nella stessa Angelantoni Test Technologies srl. Questa operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita e sviluppo della divisione service del Gruppo Att; passo volto a migliorare l’ efficienza operativa, l’integrazione dei processi e l’uniformità dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A fine anno l’incorporazione societaria