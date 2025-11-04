A Cesenatico l' hip hop si fa strada con il concorso Hood Urban Night

Cesenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre Cesenatico veste i panni dell’hip hop. Al Paradiso Pub di Valverde, guidato da Joey Borea & Dj Still, arriva “Hood Urban Night”, il format di eventi rap, specializzato in contest di brani dal vivo. L'appuntamento sarà la penultima tappa che consentirà di qualificarsi al torneo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

