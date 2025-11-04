A Cefalù quasi un milione di turisti nei primi 9 mesi del 2025 | Flessione in estate ma aumento in primavera
Nel periodo gennaio-settembre 2025, a Cefalù si sono registrate oltre 980 mila presenze. I dati al momento raccolti si fermano al 30 settembre. A questa data, rispetto al 2024, la cittadina normanna mostra una crescita di arrivi di quasi il 6 per cento ed una leggera flessione, di poco superiore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
