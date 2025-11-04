A caccia di deepfake La startup che svela tutti gli imbrogli dell’IA | Così ci si può difendere

A caccia di intelligenza artificiale degenerativa. Ogni giorno il team di IdentifAI – startup con sede a Milano e Cesena – verifica la veridicità delle immagini condivise online. In una contemporaneità in cui i deepfake hanno ormai pervaso le vite degli internauti, fornire gli strumenti necessari per contrastare questo fenomeno è un dovere morale per chi maneggia sapientemente queste nuove tecnologie. Lo sanno bene Marco Ramilli e Marco Castaldo - founder della piattaforma IdentifAI – che s’impegnano a promuovere una realtà virtuale trasparente e sicura. Ed è proprio il concetto di “realtà” a meritare un’ulteriore riflessione: tutti i contenuti modificati e diffusi online irrompono con ferocia nelle vite offline delle vittime, costrette a trovarsi faccia a faccia con una visione alterata e distorta di loro stesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

