A Belve è scontro tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani

Acceso confronto tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani a Belve. Ospite della seconda puntata, in onda questa sera dalle 21.25 su Rai 2, l’ex Presidente della Camera poi personaggio TV ha ripercorso la sua carriera, non senza qualche polemica. Al centro degli accesi botta e risposta tra le due, il passaggio dalla politica alla televisione dell’ospite e le vicende giudiziarie che la vedono indagata. L’approdo in televisione. Pietra dello scandalo nella discussione, una domanda della Fagnani: “ Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto? ”. Un riferimento al suo controverso approdo in TV nell’intrattenimento dopo l’esperienza in politica che la portò ad essere Presidente della Camera dei Deputati dal 1994 al 1996. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - A Belve è scontro tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani

