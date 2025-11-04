A Bari premiati 139 donatori di sangue e midollo osseo | Gesti di straordinaria umanità
Bari premia 139 donatori e donatrici di sangue e midollo osseo durante la cerimonia di consegna de “Il volto del dono”, riconoscimento istituito dalla Regione Puglia in collaborazione con Asl Bari, Policlinico di Bari ed Ente Ecclesiastico “Miulli”.“La Puglia - ha detto il governatore Michele. 🔗 Leggi su Baritoday.it
