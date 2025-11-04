7 gonne perfette per il guardaroba invernale
Le donne over 50 che amano le gonne le indossano in tutte le stagioni. Per alcune si tratta di una questione di comodità, per altre di valorizzare la propria femminilità, per altre ancora si tratta magari di un'abitudine. Tuttavia questo non può prescindere dalle tendenze: quelle che seguono sono le principali in voga nell' inverno 2025. Il denim. Di solito il denim non è considerato un tessuto invernale, ma lo diventa in abbinamento a collant coprenti e stivali. Nell'inverno 2025 viene declinato in molti modi e molte lunghezza: diversi modelli proposti dalla moda sono alla caviglia, ma ce ne sono anche tanti altri che arrivano a metà polpaccio, per lasciare in mostra un bel paio di stivali.
