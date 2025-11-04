68-61 al Saragozza la Reyer vince e passa il turno in Eurolega
Ottima prova corale della Reyer femminile che questa sera al Taliercio si è assicurata la terza vittoria e quindi il passaggio al secondo turno dell'Eurolega. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLe ragazze di coach Mazzon hanno superato per 68-61 la Casademont Saragozza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Umana Reyer - Zaragoza Secondo quarto di altissima intensità al Taliercio, dove le leonesse portano il parziale sul 41-35 Holmes 12, Dojkic 10, Charles 7 pts #EuroleagueWomen
Charles: "Stiamo bene, siamo cariche e pronte. Sappiamo che sarà un match duro per tutti i quaranta minuti, ma giochiamo in casa e avremo i nostri tifosi dalla nostra parte".
