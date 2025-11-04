68-61 al Saragozza la Reyer vince e passa il turno in Eurolega

Veneziatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottima prova corale della Reyer femminile che questa sera al Taliercio si è assicurata la terza vittoria e quindi il passaggio al secondo turno dell'Eurolega. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLe ragazze di coach Mazzon hanno superato per 68-61 la Casademont Saragozza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Basket femminile, Venezia supera Saragozza e si qualifica per la seconda fase - Vittoria pesantissima della Reyer Venezia nella quinta giornata dell'Eurolega di basket femminile e qualificazione alla fase successiva garantita. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: 68 61 Saragozza Reyer