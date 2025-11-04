60mila chip Nvidia volano verso Abu Dhabi la strana scelta di Microsoft e Trump
Il colosso americano ha ottenuto l'autorizzazione a esportare processori avanzati negli Emirati Arabi Uniti, alimentando interrogativi sui legami tra big tech e paesi accusati di violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Wired.it
