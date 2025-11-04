60mila chip Nvidia volano verso Abu Dhabi la strana scelta di Microsoft e Trump

Wired.it | 4 nov 2025

Il colosso americano ha ottenuto l'autorizzazione a esportare processori avanzati negli Emirati Arabi Uniti, alimentando interrogativi sui legami tra big tech e paesi accusati di violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Wired.it

60mila chip nvidia volano verso abu dhabi la strana scelta di microsoft e trump

© Wired.it - 60mila chip Nvidia volano verso Abu Dhabi, la strana scelta di Microsoft e Trump

