500 coloni assaltano la Moschea Al Aqsa

18.10 Coloni israeliani hanno preso d'assalto il complesso della Moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme,sotto la protezione della polizia israeliana.A dare la notizia l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Il governatorato di Gerusalemme ha dichiarato che un totale di 465 coloni hanno invaso i cortili della moschea, effettuando visite guidate provocatori e celebrando rituali talmudici. Intanto circola la bozza del piano per il futuro di Gaza che gli Usa presenteranno all'Onu: le truppe straniere ci saranno da gennaio per almeno 2 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

