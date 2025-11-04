40enne accoltellato alla gola a Montebello Jonico finge di essersi ferito da solo arrestato un 47enne
Un 47enne è stato fermato dai Carabinieri a Montebello Jonico per tentato omicidio aggravato ai danni di un uomo colpito al collo in un bar. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
40enne accoltellato alla gola a Montebello Jonico finge di essersi ferito da solo, arrestato un 47enne - Un 47enne è stato fermato dai Carabinieri a Montebello Jonico per tentato omicidio aggravato ai danni di un uomo colpito al collo in un bar. Riporta virgilio.it
Montebello Jonico, accoltella un 40enne al culmine di una lite in un bar: arrestato un 47enne - MONTEBELLO JONICO (RC)/Ha avuto un diverbio in un bar con un conoscente che, al culmine della lite l’ha accoltellato alla gola. Scrive giornaledicalabria.it
Accoltella 40enne al culmine di una lite in un bar, arrestato - Ha avuto un diverbio in un bar cn un conoscente che, al culmine della lite l'ha accoltellato alla gola. Come scrive msn.com