40enne accoltellato alla gola a Montebello Jonico finge di essersi ferito da solo arrestato un 47enne

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 47enne è stato fermato dai Carabinieri a Montebello Jonico per tentato omicidio aggravato ai danni di un uomo colpito al collo in un bar. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

