4 NovembreMeloni | onore chi serve Paese

9.06 "Nel Giorno dell'Unità Nazionale e Forze Armate onoriamo il sacrificio di chi,con coraggio e dedizione, ha difeso la libertà e l'unità della nostra Patria". Lo scrive sui social la premier Meloni. "Il loro esempio -prosegue- vive nei valori che ancora oggi ispirano donne e uomini in uniforme, al servizio della Nazione. Onore a chi ha servito e a chi continua a servire l'Italia con valore, impegno e spirito di sacrificio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

