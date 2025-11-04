4 novembre Sondrio rinnova il suo grazie a chi serve il Paese

Sondrio ha reso omaggio questa mattina, martedì 4 novembre, al Giorno dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate con una cerimonia sentita e partecipata. Dopo la Santa Messa celebrata nella Collegiata, il corteo si è spostato al Parco della Rimembranza, davanti al Sacrario Militare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Provincia di Sondrio di martedì 4 novembre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspap - facebook.com Vai su Facebook

4 novembre: De Poli (UdC), 'festa che unisce, rinnova nostro amore per l'Italia' - È la giornata in cui ricordiamo chi ha combattuto per la libertà e per l’unità della nostra Nazione, ma è anche un momento in cui rinn ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it