4 novembre Sondrio rinnova il suo grazie a chi serve il Paese

Sondriotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sondrio ha reso omaggio questa mattina, martedì 4 novembre, al Giorno dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate con una cerimonia sentita e partecipata. Dopo la Santa Messa celebrata nella Collegiata, il corteo si è spostato al Parco della Rimembranza, davanti al Sacrario Militare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

