4 novembre senza Frecce Tricolori a Roma annullato il sorvolo per la messa in sicurezza della Torre dei Conti
Dopo il crollo alla Torre dei Conti è stato annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori a Roma per il 4 novembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In occasione della Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate oggi 4 novembre 2025, sui cieli di Roma passano le frecce tricolori. A che ora ammirare lo spettacolo.
Sergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre: frecce tricolori e strade chiuse: Ancona, 3 novembre 2025 – Ancona si fa bella per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che martedì 4 novembre, sarà nel capoluogo marchigiano in…
Frecce tricolori oggi 4 novembre 2025 a Roma, a che ora e dove vederle per la Giornata dell'Unità Nazionale - In occasione della Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate oggi 4 novembre 2025, sui cieli di Roma passano le frecce tricolori ...
4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale. Mattarella: «Riconoscenza a chi lottò per un'Italia libera e democratica» - Oggi la cerimonia di deposizione della corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l'Altare della Patria.
4 novembre, annullato sorvolo delle frecce tricolori per il crollo della Torre dei Conti - La cerimonia di deposizione della corona d'alloro con Meloni e Mattarella al Milite Ignoto.