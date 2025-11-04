4 novembre senza Frecce Tricolori a Roma annullato il sorvolo per la messa in sicurezza della Torre dei Conti

4 nov 2025

Dopo il crollo alla Torre dei Conti è stato annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori a Roma per il 4 novembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

