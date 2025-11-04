Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria ha presieduto le celebrazioni in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Il Capo dello Stato, dopo l’esecuzione dell’inno nazionale deporrà una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Il video delle celebrazioni. È stato invece annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori, che tutti gli anni si svolge in occasione della cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria, da parte delle massime autorità costituzionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - 4 Novembre per la prima volta senza Frecce tricolori. Meloni: onore a chi ha servito la Patria (video)