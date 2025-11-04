4 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 4 novembre è il 308° giorno dell’anno, alla fine mancano 57 giorni.Proverbio del giorno: Per San Carlo, sole caldo o freddo amaro.Ricorrenze: In Italia si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.Santo del giorno: San Carlo Borromeo (Vescovo), protettore dell’Ordine dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

