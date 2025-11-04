4 novembre Occhiuto alle donne e gli uomini delle forze armate | A loro la nostra sincera gratitudine

In occasione del 4 novembre, giornata dedicata all'unità del Paese e a chi ne difende i valori e la libertà, il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha voluto rendere omaggio al personale delle Forze Armate con un messaggio pubblicato su. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#calabria, varata la nuova giunta regionale Occhiuto presenta la nuova squadra: 2 donne, 2 esterni e una rappresentanza bilanciata tra le circoscrizioni elettorali -- https://www.ilmetropolitano.it/2025/11/03/calabria-varata-la-nuova-giunta-regionale/ #ilmetropo - facebook.com Vai su Facebook

4 novembre, Occhiuto: «Gratitudine alle donne e agli uomini delle Forze armate» - Il presidente della Regione e vice segretario nazionale di FI: «Ogni giorno servono l’Italia, garantendo pace, sicurezza e legalità, in patria e all’estero» ... Secondo corrieredellacalabria.it

4 novembre, Occhiuto: gratitudine a donne e uomini delle Forze Armate - «Nel Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebriamo il valore, il sacrificio e la dedizione delle donne e degli uomini in divisa che ogni ... Da msn.com

4 Novembre, Occhiuto: “celebriamo il valore, il sacrificio e la dedizione delle donne e degli uomini in divisa” - Oggi l’anniversario dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa coincidere conv ... Come scrive strettoweb.com